بشرى سارة بشأن التلقيح ضد كورونا في السعودية

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة إلى 7 مليون و537 ألف و798 جرعة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و12 حالة وفاة بالفيروس.

فيما سجلت الصحة السعودية 824 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الاولى من حيث الإصابات برصيد 431 إصابة، وجاءت مكة في المرتبة الثانية برصيد 220.

وبذلك اصبح إجمالي الاصابات بالفيروس في السعودية 408 ألف و38 إصابة، و391 ألف و362 حالة تعافي من الفيروس.

فيما ذكرت الصحة السعودية أن 40 مصابا دخلوا نطاق الحالات الحرجة.