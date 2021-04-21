خريجو شرق أسيا وأفريقيا وأوروبا يحتفلون بذكرى اليوم العالمي للأزهر

أقامت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بدول بنجلاديش، سلطنة بروناى، تنزانيا، نيجيريا، الصومال، بريطانيا، تايلاند، ماليزيا، احتفالات بذكرى اليوم العالمي للأزهر، بمقراتها المختلفة بدولهم وبالمراكز الإسلامية بها، بحضور رؤساء الفروع ومسئولي المؤسسات الدينية الكبرى بتلك الدول.

أكد رؤساء الفروع المختلفة والأعضاء والمشاركون في الاحتفال، أن هذا اليوم يمثل ذكرى افتتاح الأزهر الشريف، يوم الجمعة 7 رمضان من عام 361 هجرية، وبمرور 1081 عام على إنشاء هذا الصرح العظيم تجدد في نفوس قاصديه قيمته العظيمة في قلوبهم، فهو قبلة العلم ونور المعرفة لكافة المسلمين حول العالم، فبمنهجه الوسطي ظل الأزهر الشريف المعين الصافي لعلوم الشريعة واللغة وغيرها، والحافظ للتراث الإسلامي وحاميه على مر العصور.

وأضافوا، أن الأزهر الشريف قد ساهم في بناء العقول والتكوين العلمي لكل من درس في رحابه، فضلا عن أن دوره كان يتجلى في كل فصل من فصول تاريخه المديد في بناء الأمة ومشاركته في النهضة الحديثة، وكفاحه في صيانة العقول المسلمة من الانحراف والتشدد، وذلك بفضل منهجه الثري الوسطي الذي يدعو للسلام، ونشر قيم التعايش، ونبذ كافة أشكال الفرقة والعنف والإرهاب.. متمنين من الله أن يديم على الأزهر تقدمه واذهاره، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وأن يمد فضيلته بالصحة والعافية، ولجميع القائمين على رحابه من رجال الأزهر ومشايخه الأجلاء السداد والتوفيق.