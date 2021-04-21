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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس .. جمال عبد الناصر يدلي بشهادته بالمحكمة

صدى البلد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الطاووس إبراز دور القضاة الذين يسعون إلي إظهار العدل وإعلاء كلمة الحق مهما كانت النتائج،  متمثلة في شخصية المستشار حسام شرف الدين، الشخصية التي يقدمها الفنان جمال عبد الناصر، حيث أظهرت الحلقة مدى الشرف والنزاهة، والأيدي البيضاء التي يتحلى بها القضاة، خاصة في ظل حرصه على الذهاب للنيابة والأداء بشهادة التي من الممكن أن تسبب له بعض الحرج، لكونهم أصدقاء ابنه المتوفي كريم "محمد عادل" ولكنه أصر على قول الحق، بل وقام بتشجيع صديقة "أمينة" لكي تدلي بالحق في شهادتها ولا تخاف من أحد.

 

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أول تعليق من سهر الصايغ على قرار حفظ الشكاوى المقدمة ضد الطاووس

الأعلى للإعلام: حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس

وكانت قد رحبت الفنانة سهر الصايغ بقرارالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس".

 

 وكتبت سهر الصايغ تعليقا على القرار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله شكرا جزيلًا لكل من ساند ودعم مسلسل الطاووس".

التواصل الاجتماعي رانيا محمود ياسين محمود ياسين مسلسل الطاووس سهر الصايغ

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