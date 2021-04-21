تحذير من السفر.. أمريكا تضيف 100 دولة إلى قائمة كورونا الخطيرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إضافة 100 دولة إلى القائمة الخطيرة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من السفر الدولي، بعد إضافة عشرات الدول إلى القائمة الخطيرة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المتوقع وضع حوالي 80٪ من العالم إلى المستوى 4، مما يضيف ما يقرب من 130 دولة إلى أعلى تصنيف لوزارة الخارجية.

وتضع وزارة الخارجية الأمريكية، 34 دولة في "المستوى 4"، محذرة مواطنيها من السفر إلى هذه الدول، بما في ذلك البرازيل والعراق وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية وكينيا.

وأدرجت الوزارة تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزمبيق وروسيا وتنزانيا.