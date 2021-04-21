هل تذوق الأكل فى نهار رمضان يفطر.. المفتى يجيب.. فيديو

كتب عليكم الصيام

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول : " هل تذوق السيدات الأكل فى المنازل قبل الإفطار، يتسبب فى الأفطار، حتى ولو شعرت بأن الأكل يحتاج للملح .

وقال شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن السيدات يجب أن تكون حريصة على تذوق الأكل دون أن يدخل الأكل فى الجوف.

وأوضح أننا ننصح السيدات بعدم التذوق فى نهار رمضان، ولكن العبرة فى الإفطار هو دخول الأكل الجوف، وكشف أن المواطن عندما يذهب لـ الصلاه يتمضمض أثناء الوضوء.

وأشار إلى أن المرأة لا شئ عليها حال تذوقها الأكل والشعور بطعم الأكل، ولكن فى حالة دخول الأكل بالخطأ فى الجوف يكون عليها القضاء بعد رمضان.



