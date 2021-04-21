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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاق تعاون بين مصر وليبيا في مجال الشحن الجوي وصيانة الطائرات

صورة من توقيع الاتفاقية
صورة من توقيع الاتفاقية

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، بمحمد سالم الشهوبى وزير المواصلات وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدنى المصرى والليبى، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة ليبيا الشقيقة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة الليبية. 

 

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران المدنى بين البلدين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والليبى تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوى.

 

وفى بداية اللقاء قدم وزير الطيران المدنى التهنئة إلى وزير المواصلات بالحكومة الليبية على عودة استئناف الرحلات الجوية بين مدينتى طرابلس وبنغازى .

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وأكد  أن القيادة السياسية والحكومة  المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات، وأشار إلى أن الدولة المصرية  تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء فى ليبيا وذلك فى مجال الطيران المدني.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة  على استعداد تام  لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية و رفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفنى بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران .

ومن جانبه أكد  محمد سالم الشهوبى  على حرص وزارة المواصلات على التعاون مع وزارة الطيران المدنى وزيادة الحركة الجوية والشحن بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية الى الأراضى الليبية  وتقديم الدعم الفنى و البرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدنى الليبى  .

 

 

 

 

وزير الطيران المدني الحكومة المصرية قطاع الطيران المدنى الخطوط الجوية الليبية

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