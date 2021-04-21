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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة فالفيردي لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

فيدي فالفيردي
فيدي فالفيردي

كشف نادى ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجم الفريق ولاعبه الأوروجوياني فيدي فالفيردي بفيروس كورونا .
وقال ريال مدريد فى بيان عبر صفحته الرسمية : "مسحة فيدي فالفيردي  إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19".
ويستعد ريال مدريد لخوض مهمة جديدة عندما يحل ضيفا على قادش، اليوم الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو المتصدر.

وستكون هذه المباراة ثأرية بالنسبة لريال مدريد، بعد الهزيمة أمام قادش في الدور الأول بنتيجة 1-0.

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة رافائيل فاران وداني كارفاخال، بينما استمر غياب إيدين هازارد وسيرجيو راموس.

وغاب عن القائمة كل من لوكا مودريتش وتوني كروس وفيدي فالفيردي.

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