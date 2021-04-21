أنوسة كوتة: الأسد حيوان عاطفي وحنون وطيب وليس غدارا .. فيديو

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود: "حبي للحيوانات بدأ وأنا عمري 3 سنوات، خاصة للأسود، وهذا يرجع لنشأتي في عائلة تعمل بالسيرك، وفضلت أن أصبح مدربة أسود لأنها مهنة العائلة ولا بد من الاستكمال فيها، أما عن حبي للحيوانات فيعود لأسباب وراثية".





وأضافت "كوتة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أن تدريب الأسود من المهن الصعبة والخطرة خاصة على المرأة، لكنها استطاعت تخطي صعوبات البداية بتشجيع والدها وجدتها لها، من خلال مراقبتهما أثناء العروض لتتعلم كيفية التعامل مع الأسود، واكتساب الخبرة منهما.

وتابعت: "الأسد ليس كما يراه الناس، على الرغم من أنه حيوان مفترس، لكنه حيوان عاطفي وحنون وطيب وليس من طبعه الغدر، وأشعر خلال تعاملي مع الأسود أنني أتعامل مع أولادي، ومنهم تعلمت الثقة بالنفس والكرامة والكبرياء وألا أخاف من أي شىء في الحياة".



