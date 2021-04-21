بعد حسم اللقب.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على أستيراس فى الدوري اليونانى

قاد النجم المصرى أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس لفوز مهم على أستيراس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينها ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري اليوناني.

وشارك كوكا أساسيا مع فريقه من البداية فى الشكيل الرئيسى و تم استبداله فى الدقيقة 70 .

سجل هدف المباراة الوحيد قلب الدفاع سوكراتيس في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ونجح أولمبياكوس فى حصد لقب الدوري اليونانى قبل 7 جولات على نهاية المسابقة، بعد فوزه فى الجولة قبل الماضية على فريق باناثينايكوس بنتيجة 3 - 1.

ويحتل أولمبياكوس صدارة جدول ترتيب دوري السوبر اليوناني برصيد 79 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراتين واستطاع تسجيل 64 هدفاً وتلقي 15 فقط فيما يحتل أستيراس المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.