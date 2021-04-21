أنوسة كوتة: لم أتعرض لغدر الأسود والنمور لأنها حيوانات رحيمة ..فيديو

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، إنها لم تتعرض من قبل لغدر أو هجوم من أحد الأسود أو النمور؛ لأنه من وجهة نظري الأسود أو النمور ليست من الحيوانات التي تغدرك، مشيرة إلى أنها تعتبر الأسود والنمور أصحابي وأولادي، لأنني أربيهم منذ صغرهم.

وأضافت "كوتة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أن حوادث الهجوم من الحيوانات على أفراد السيرك تعد قليلة جدا ولم تحدث إلا مرة أو مرتين فقط، مشيرة إلى أن هناك حادثا وقع مع أفراد العائلة، خصوصاً والدي كابتن مدحت كوتة، ولكن الحمد لله الجميع بخير.



وتابعت: "إحساس الأسود والنمور بالقوة بشكل دائم وأنهم ملوك الغابة يعطيهم الثقة وعدم الغدر بأي إنسان مهما كان"، مشيرة إلى أنها اكتسبت صفات كثيرة منهم، وهناك صفة أول مرة أقولها، وهي أنني تعلمت منهم الرحمة، فهذه الحيوانات رحيمة جداً مع من تحب.