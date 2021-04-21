عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوسة كوتة : بدرب أسود وبخاف من الصراصير ..فيديو

أنوسة كوتة، مدربة
أنوسة كوتة، مدربة الأسود

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، رغم أنني أتعامل طوال الوقت مع الأسود ولكني أخاف من الصراصير جداً، وتعتبر هذه الكائنات أوحش شيء في حياتي وبترعبني، مشيرة إلى أنها تستطيع ترويض أي عدد من الأسود والنمور بشكل قوي ولم أخف منهم بل العكس أتعايش معهم طول الوقت.

وأضافت "كوتة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أنها تحب النمر الأبيض بشكل خاص أكثر رغم شراسته، مشيرة إلى أن الأسود والنمور مثل الإنسان يتمتعون بالمزاجية فى كل شىء فى التعامل مع الإنسان  والحيوانات أمثالهم، موضحة أن الأسود والنمور طيبين وكيوت جدا بالنسبة لي.

وتابعت: "لم أعتد الأسود أو النمور غدارين ولكني أراهم حيونات لها مزاجيات وعادات لم تتغير مثل الإنسان ولكن فن التعامل معهم هو الفارق"، مشيرة إلى أنها منذ الصغر تتعامل مع الأسود والنمور وتربيت وسطهم حتى ابني سنتين نفس الشىء وأسميته على اسم الأسد الخاص بي.
 

ليلى عز العرب الأسود الحيوانات هشام اسماعيل

ترشيحاتنا

طلب جديد من حسام حسن لمجلس إدارة الإتحاد السكندري

انهيار دوري السوبر الأوروبي.. ما الخطوة المقبلة؟

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

بيراميدز يغادر زامبيا في طريق العودة للقاهرة .. والسفارة في وداع البعثة

أخطر من الفيروسات.. ريم البارودي: أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي.. فيديو

سؤال بلاجواب ..متى يتم تفعيل جميع خدمات منصة الكهرباء الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

بشدة وحسم وتطبيق فوري .. توجيه جديد من الحكومة ضد المخالفين لإجراءات كورونا

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ