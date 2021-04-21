أنوسة كوتة : بدرب أسود وبخاف من الصراصير ..فيديو

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، رغم أنني أتعامل طوال الوقت مع الأسود ولكني أخاف من الصراصير جداً، وتعتبر هذه الكائنات أوحش شيء في حياتي وبترعبني، مشيرة إلى أنها تستطيع ترويض أي عدد من الأسود والنمور بشكل قوي ولم أخف منهم بل العكس أتعايش معهم طول الوقت.

وأضافت "كوتة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أنها تحب النمر الأبيض بشكل خاص أكثر رغم شراسته، مشيرة إلى أن الأسود والنمور مثل الإنسان يتمتعون بالمزاجية فى كل شىء فى التعامل مع الإنسان والحيوانات أمثالهم، موضحة أن الأسود والنمور طيبين وكيوت جدا بالنسبة لي.

وتابعت: "لم أعتد الأسود أو النمور غدارين ولكني أراهم حيونات لها مزاجيات وعادات لم تتغير مثل الإنسان ولكن فن التعامل معهم هو الفارق"، مشيرة إلى أنها منذ الصغر تتعامل مع الأسود والنمور وتربيت وسطهم حتى ابني سنتين نفس الشىء وأسميته على اسم الأسد الخاص بي.

