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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

داعية: القرآن الكريم كلام الله وليس مخلوقا

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن رمضان سمي بشهر القرآن لأنه أنزل فيه القرآن، وكذلك سمي بشهر التوراة، وشهر الإنجيل، وشهر صحف إبراهيم.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من شهر رمضان، أما التوراة فقد أنزلت في السادس من رمضان، وأنزل الإنجيل في الثالث عشر من رمضان، وأنزل القرآن في الرابع والعشرين من رمضان.

ولفت إلى أن القرآن الكريم هو كلام الله وليس بمخلوق، لافتًا إلى أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد لك أنزل إلى النبي خلال 23 عامًا على حسب الوقائع والأحداث، أما باقي الكتب السماوية فقد نزلت جملة واحدة، والقرآن نزل منجمًا حسب الوقائع والأحداث.

الداعية الاسلامي صدى البلد السادس من رمضان القران الكريم اخبار التوك شو

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