توابع كورونا مستمرة .. كوبا أمريكا بدون جماهير

أعلن وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا باريرو إقامة بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يونيو حتي 10 يوليو بدون حضور جماهيري بسبب انتشار وتفشى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين معاً بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل، والتي كان مقررا لها يونيو 2020، وتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

ونشر وزير الرياضة الكولومبي بيانا رسميا قال فيه : "كوبا أمريكا باتت أكثر أمانا من أي وقت مضى لكن لن يسمح للجماهير بحضور المباريات على رغم أن اتحاد كرة القدم يأمل في حضور 30% من سعة الملعب".

ويقع منتخب كولومبيا فى المجموعة الأولى مع كل من البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

فيما يتواجد المنتخب الأرجنتينى في المجموعة الثانية، مع كلاً من تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.