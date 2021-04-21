بتقبل فلوس الفن ليه..مدحت العدل مهاجما يوسف الشريف: تصريحاته تغازل التيار المتطرف

هاجم السيناريست مدحت العدل، تصريحات الفنان يوسف الشريف حول رفضه لمس زميلاته، قائلا:" هو حر يرفض التلامس لو المخرج وافق ولكنه مش حر أنه يعلن هذا الكلام أمام الجميع".

وأضاف “العدل" خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية “القاهرة والناس”، تصريحات يوسف الشريف عن التلامس تدين زملائه، موضحا: ما يقوم به يوسف الشريف مغازلة للتيار المتطرف وتلوين كل شيء بمنطق الحلال والحرام.

وأكد أن تصريحات يوسف الشريف تدين الفن المصري والفنانينن مضيفا:" مادام انت شايف الفن تطرف بتشتغله ليه وبتاخد فلوس منه".

وشدد على أن يوسف الشريف فنان موهوب وكنت اتمنى أن يحتفظ بـ أرائه لنفسه.