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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. تدشين مازدا CX-30 EV الكهربائية بمعرض شنغهاي للسيارات

صدى البلد

أعلنت شركة مازدا اليابانية لصناعة السيارة، عن تدشينها رسميا لأحدث سياراتها الكهربائية بالكامل تحت مسمى CX-30 EV ، وجاء ذلك خلال معرض شنغهاي للسيارات.

 

وأوضحت مزدا أن السيارة CX-30 EV ، بنائها وتدشينها جاء مبنى فى الأساس على السيارة التقليدية CX-30 ، كما أكدت الشركة أن السيارة الكهربائية الجديدة سيتم بناؤها بالتعاون مع شركة شانجان الصينية.

ولم تفصح شركة مازدا خلال تدشين السيارة الكهربائية CX-30 EV عن مواصفاتها بالكامل، وظهر الشكل الخارجى للسيارة الكهربائية CX-30 EV ، مشابه للسيارة CX-30 التقليدية مع بعض الترقيات التصميمية، حيث تأتي بخلوص أرضي أكبر مع اكصدام أمامي بارز وأقواس عجلات منتفخة، مع عتبات جانبية حادة، وقضبان سقف ، أما المقصورة الداخلية فلم تعلن عن تفصيلها شركة مازدا حتى يومنا هذا.

 

ولكن أوضحت أن السيارة الكهربائية CX-30 EV على مُحرك كهربائي مشابه لـ MX-30 ، كما ستأتي بمجموعة توليد القوة e-SkyActiv الجديدة، كما تستند إلى منصة SVA .

ولذلك فستحصل السيارة الكهربائية CX-30 EV على مُحرك كهربائي موجود في المحور الأمامي يولد قوة 141 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 35.5 كيلوواط/س تدعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر.

 

يجدر بالذكر أن مازدا لا تبيع MX-30 في الصين، لذا فإن CX-30 EV ستكون أول سياراتها الكهربائية بالكامل في السوق الصيني، وتقول الشركة أن مبيعاتها ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.

مازدا سياراتها الكهربائية CX-30 EV السيارة الكهربائية اخبار السيارات

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