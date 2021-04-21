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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدوارد يروج لمسلسل كوفيد 25

باقي اسبوع.. إدوارد يروج لمسلسله كوفيد 25 مع يوسف الشريف

يوسف الشريف و إدوارد
يوسف الشريف و إدوارد

نشر الفنان إدوارد صورة جديدة له من كواليس مسلسل كوفيد 25 وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهر ادوارد في الصورة مع الفنان يوسف الشريف، وعلق عليها قائلا: "باقي اسبوع واحد انتظروني في دور جديد عليا خالص في كوفيد 25 مع النجم يوسف الشريف، والمؤلفة المتميزة انجي علاء وإخراج المخرج المبدع احمد علاء ".

 

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى  حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.


وكشفت المؤلفة إنجى علاء عن طبيعة الدور الذي يجسده النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل.

 

وقالت إنجى علاء فى بيان لها: "يقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق".

يوسف الشريف الفن انجي علاء كوفيد 25 الفنان إدوارد أحداث المسلسل

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