عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يقدم طلب إحاطة لإنشاء مستشفى وتطوير الوحدات الصحية في حدائق أكتوبر

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

تقدم النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، بطلبات متعددة؛ لإنشاء إدارة صحية لمنطقة حدائق أكتوبر؛ بسبب الزيادة السكانية.

 

جاء ذلك، استجابة لشكاوى أهالي مدينة حدائق أكتوبر، لجميع الجهات الحكومية؛ لإنشاء مستشفى خاص بالمدينة، حيث أن الحالة تبعد كثيرا عنهم، كما أن عدد السكان بها في تزايد مستمر، ومناطقها مترامية الأطراف؛ مما يجعل هناك صعوبة بالغة في تلقي العلاج.
 


واستجاب النائب لطلب آخر لأهالي مدينة أكتوبر، وهو تشغيل وتطوير الوحدات الصحية التابعة لها، حيث أن هناك الكثير من المناطق لم يتم افتتاح وحدات صحية بها، وهناك أيضا وحدات صحية مغلقة منذ أكثر من 10 أعوام.


وأكد النائب أنه يسعى لجعل مدينة حدائق أكتوبر، مدينة مستقلة بذاتها، ولها الحق في إدارة صحية خاصة بها منفصلة عن مدينة أكتوبر، كما أن من حق الأهالي أن يكون لهم إدارات حكومية وخدمية مستقلة بمدينتهم، خاصة بعد ما أصبح لها جهاز مستقل عن مدينة 6 أكتوبر.

ترشيحاتنا

بعد استهداف سوريا له.. تعرف على مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

بيان عاجل من الجيش السوري بشأن استهداف إسرائيل

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صاروخ منطقة مفاعل ديمونة

صوت عذب وحنجرة ذهبية.. حورية تبدع في تقديم الأناشيد والابتهالات الدينية.. فيديو

بيريز: لم ينسحب فريق واحد من بطولة دوري السوبر الأوروبي

أدعية للزواج فى قيام الليل.. مجربة ومستجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمالة الوافدة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ