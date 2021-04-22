برلماني يقدم طلب إحاطة لإنشاء مستشفى وتطوير الوحدات الصحية في حدائق أكتوبر

تقدم النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، بطلبات متعددة؛ لإنشاء إدارة صحية لمنطقة حدائق أكتوبر؛ بسبب الزيادة السكانية.

جاء ذلك، استجابة لشكاوى أهالي مدينة حدائق أكتوبر، لجميع الجهات الحكومية؛ لإنشاء مستشفى خاص بالمدينة، حيث أن الحالة تبعد كثيرا عنهم، كما أن عدد السكان بها في تزايد مستمر، ومناطقها مترامية الأطراف؛ مما يجعل هناك صعوبة بالغة في تلقي العلاج.





واستجاب النائب لطلب آخر لأهالي مدينة أكتوبر، وهو تشغيل وتطوير الوحدات الصحية التابعة لها، حيث أن هناك الكثير من المناطق لم يتم افتتاح وحدات صحية بها، وهناك أيضا وحدات صحية مغلقة منذ أكثر من 10 أعوام.



وأكد النائب أنه يسعى لجعل مدينة حدائق أكتوبر، مدينة مستقلة بذاتها، ولها الحق في إدارة صحية خاصة بها منفصلة عن مدينة أكتوبر، كما أن من حق الأهالي أن يكون لهم إدارات حكومية وخدمية مستقلة بمدينتهم، خاصة بعد ما أصبح لها جهاز مستقل عن مدينة 6 أكتوبر.