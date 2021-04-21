ضبط شخص اشترك مع سيدة ونصبا على مواطنين فى ١٠ ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع إحدى السيدات بالإستيلاء على 10 مليون جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تلقى بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وآخرى مقيمة بمحافظة أسيوط لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت (عشرة ملايين جنيه) ، وذلك بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل ، مقابل حصولهم على أرباح مالية ، ثم قاما بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسيهما بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.