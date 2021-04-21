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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 مراحل مرت بها علاقة منى زكي ومحمد ممدوح فى لعبة نيوتن

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

نجح مسلسل لعبة نيوتن منذ عرض الحلقة الأولى في خطف الأنظار إليه والحصول على إشادات نقدية وجماهيرية، بسبب أداء نجوم العمل منى زكي ، محمد ممدوح ، محمد فراج ، سيد رجب وعائشة بن أحمد والمخرج تامر محسن.

3 مراحل مرت بها علاقة  منى زكى ومحمد ممدوح  

وشهدت الأحداث السابقة من المسلسل مراحل مختلفة مرت بها علاقة هنا " منى زكي " و حازم " محمد ممدوح" الزوج المتسلط الذي يحاول السيطرة على زوجته ،ووقع اول خلاف بينهما عندما رفضت هنا العودة الى مصر مع الوفد المصري والبقاء في الولايات المتحدة الامريكية من اجل تحقيق حلم ولادة نجلها في الاراضي الامريكية وهددها بالانفصال عنها.

وشهدت علاقة حازم بـ هنا ، تطورا جديدا عندما مر بظروف صعبة بسبب وفاة احد الأشخاص في المنحل الخاص به بسبب قرصات النحل ، ومن هنا قرر التصالح مع هنا واتصل بها واطمأن عليها وبكى عندما عرف نوع الجنين واستقرت الامور بعض الشيء.

ثم دخل حازم في خلاف جديد مع هنا بعد علمه انها اخفت عنه انها تسكن في امريكا برفقة شاب مصري وهو " زي" والذي يقوم بدوره آدم الشرقاوي ، ونشب خلاف بينهما ادى الى تهديدها له ووصولهما الى نقطة خلاف كبيرة.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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أبطال مسلسل لعبة نيوتن

 ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن والمسلسل تدور احداثه فى إطار من الغموض وتشويق.  

مسلسل لعبة نيوتن منى زكى محمد ممدوح محمد فراج اخبار منى زكى

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