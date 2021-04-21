الملء الثاني في هذا الموعد.. سفير إثيوبيا بالقاهرة: سنكون سعداء بالتوصل لاتفاق

قال السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تكلي، إن الموعد المبدئي لعملية الملء الثاني لـ سد النهضة سيكون بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأضاف تكلي في حوار مع قناة "الحدث" السعودية، أن بلاده منفتحة على مشاركة المعلومات بكل شفافية بشأن عملية ملء سد النهضة، زاعمًا "سنكون سعداء لو توصلنا لاتفاق".

وأشار إلى استعداد إثيوبيا للتوصل لاتفاق وفق نوايا حسنة، مؤكدا: "لا نؤمن بفشل الاتحاد الإفريقي في حل مشكلة سد النهضة".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عملية الملء الثاني لسد النهضة قائمة في موعدها.

وقالت الخارجية الإثيوبية أنه لا مبرر لاعتراض السودان على سد النهضة بعد مبادرة تبادل بيانات السد.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بخصوص ملف سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية بشأن سد النهضة فإن النتائج في متناول أيدينا".