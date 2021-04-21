إنجاز مصري .. الاتحاد الدولي لليد يختار الشقيقتين ياسمين وهايدي السعيد ضمن حكام طوكيو 2021

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد عدد من الحكام لإدارة منافسات مباريات كرة اليد باولمبياد طوكيو 2021.

وجاءت من بين اختيارات الاتحاد الدولى لليد الحكمتان المصريتان ياسمين وهايدي السعيد بعد أدائهن المميز فى الفترة الأخيرة وكان أخرها إدارة المباراة الفاصلة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة تحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد، والتي استطاع فيها نادي الزمالك التغلب على النادي الاهلي بنتيجة 17/18 ، بدون ادي اعتراضات على التحكيم الذي اثبت قدرة وكفاءة في ادارة المباراة.

الجدير بالذكر ان المنتخب المصري لكرة اليد يقع في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان صاحبة الارض والضيافة في مباريات قد يعتبرها الكثير مباريات الثأر.