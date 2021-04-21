بعد حلقته مع رامز.. هاشتاج محمد هنيدي يتصدر تويتر
وقع هنيدي، ضحية مقلب “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.
وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتتر مجموعه من الهاشتاجات #محمد_هنيدى ، #رامز_عقله_طار ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.