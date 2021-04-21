إيناس الدغيدي: أحب تريندات شيخ الحارة.. وبوسي شلبي تصدمها بالرد

علقت الفنانة هالة صدقى بعد عدة أيام على ظهورها فى برنامج “ شيخ الحارة ” وهاجمت طليقها، وذلك من خلال نشر فيديو على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، يجمعها مع إيناس الدغيدى والإعلامية بوسى شلبى.

وقالت الفنانة هالة صدقى: “ما تيجى نعمل الجزء التانى من حلقة شييخ الحارة".

لترد إيناس الدغيدى “ منا هحطلك اللى ما تقلش فى الحلقة واتشال”.

لتكمل الفنانة هالة صدقى: "تصدقى أنا غلطانة … أنا اضرب بالجزمة إن انا قولتلك لا.. انا غلطانة".

وترد إيناس ، “لو كنت نزلت الـلى منتجته كان زمانك متقطعة حتت من واحد صاحبنا فى أمريكا”.

كما قالت هالة صدقى “ بس أنا أنقذته… ويا ريته طمر ” .

لترد الإعلامية بوسى شالبى “ ما تدونى انا الحاجات دى انزلها يمكن اطلع تريند ” .

وأكملت إيناس الدغيدى ، انا هنشر الحاجات دى فى آخر حلقتين .. وبعدين اخسركوا واطلع تريند .. انا مكنتش اعرف زمان يعنى أيه تريند لكن دلؤتى كل يوم تريند " .

ولكن قامت بوسى شلبى بالرد عليها “ كل يوم تريند فعلا .. ماهو بالفضايح .”

كما تمكنت الفنانة هالة صدقى من تحقيق ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة ، من خلال حلقتها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة ، الذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدى .

وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب ، وقد قام زوج الفنانة هالة صدقى بعد عرض الحلقة بساعات بإعلان تطليقه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخيانة :

وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “ بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين يا هالة ولا ايه؟”.

وعرض شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

وتابع شيخ الحارة في حلقة الفنانة هالة صدقي مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، قائلا:" مش عيب الراجل يستأمنك ويعملك توكيل وتاخدي قطعة أرض منه بـ 8 مليون جنيه "، وردت هالة صدقي قائلة :" الراجل كان عايز يتقدملي وماكنش معاه مهر وكان يمتلك أرض وقام بكتابة الأرض باسمي مقابل عدم تقديمه مهر".

وتابع شيخ الحارة موجها حديثه لـ هالة صدقي :" فيه ناس عايشة معاكوا وكانوا بيقولوا إنك كنتي بتجري وراه في كل حتة عشان تتجوزيه".

وردت هالة صدقي، قائلة:" عندما تقدم لي زوجي في البداية رفضت وهناك فارق في السن بيني وبينه وأنا أكبر منه بـ 5 سنوات".