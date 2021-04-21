بايدن يعلن مفاجأة بشأن التلقيح ضد كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تحقيق هدف بلاده بتلقيح 200 مليون ضد فيروس كورونا المستجد، قبل الوصول لليوم المئة في رئاسته.

وقال بايدن في كلمة له: "بحلول يوم الاثنين يكون كل البالغين أكثر من 65 سنة تلقوا اللقاح"، مضيفا أن: "حققنا إنجازا كبيرا وسريعا على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا".

وتابع: "حلول الأحد الماضي حصل أكثر من نصف البالغين على اللقاح"، مشيرا إلى أن: " أريد من كل من بلغ سن 16 سنة أن يتلقى اللقاح".

وأضاف أن: "جرعات اللقاح ستتوفر بالمجان في 40 ألف صيدلية، وهناك راجع دراماتيكي في وفيات كبار السن".

وأوضح: "تطعيم 80% من الأمريكيين فوق سن الـ 65 عامًا ضد فيروس كورونا بحلول الخميس المقبل".