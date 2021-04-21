ريم البارودي: أعيش قصة حب حاليا وممكن أكون زوجة ثانية

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها عاشت قصص حب في فترات من حياتها ، مضيفة :" أنا عايشة قصة حب دلوقتي ".

وأضافت ريم البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" أنا مش شاطرة في الحياة زي التمثيل ومش بعرف اتحكم في نفسي وغضبي ".

وتابعت ريم البارودي :" قلت إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الأن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجا وانفصل ".

وأكملت :" أنا لم أصرح بفضائح عن طليقي بل كنت أشكر فيه، ولن أصرح بها مطلقا ".



