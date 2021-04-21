أخطر من الفيروسات.. ريم البارودي: أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي.. فيديو

قالت الفنانة ريم البارودي، إن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، مضيفة :" خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير".

وأضافت ريم البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور"، :" في المجال الفني وغيره لنا زملاء لكنهم ليسوا أصدقاء وكانوا عاملين نفسهم بيحبونا أوي وفجأة العلاقات انقطعت ".

وتابعت ريم البارودي :"قاطعت ناس كتير ووجودهم كان خطأ في حياتي وكانوا عاملين زحمة على الفاضي ".

وأكملت ريم البارودي: "أمي كانت بتقولي خدي بالك من الناس عشان الحقد والحسد"، مضيفة :" أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي ".