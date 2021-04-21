وفاة الإذاعية القديرة سوسن أبو اليسر

توفيت مساء اليوم الأربعاء، الإذاعية القديرة سوسن أبو اليسر.

وتوفيت الإذاعية سوسن أبو اليسر، بعد صراع مع المرض، ولم يُعلن حتى الآن موعد ومكان الجنازة.

وقدمت سوسن أبو اليسر، عددا من البرامج في الإذاعة المصرية، كان أشهرها برنامج " حول الأسرة البيضاء"، كما تقلدت منصب كبير المذيعين بالإذاعة المصرية.

الإذاعية سوسن أبو اليسر

ونعت المذيعة علا بكر، الراحلة عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أستاذة سوسن أبو اليسر.. لا تراها إلا وهي تعمل.. لا تتحدث في العمل.. إذاعية قديرة فقدناها.. ربنا يرحمك يا أستاذة.. قلما جلست على مكتبها بغرف المنوعات دائمًا فى الاستوديو أو بتسجل».