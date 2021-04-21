بيراميدز يغادر زامبيا في طريق العودة للقاهرة .. والسفارة في وداع البعثة

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار ندولا الدولي في زامبيا في طريقها إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة نكانا في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في الفوز على نكانا بهدف دون مقابل سجله عبد الله السعيد ليرفع رصيده إلى ٩ نقاط ويضمن تأهله للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بغض النظر عن نتيجة مباراة نامونجو بالجولة الأخيرة.

وكان في وداع البعثة بمطار مدينة ندولا أعضاء السفارة المصرية في زامبيا يتقدمهم محمود عشماوي نائب السفير، والذي ودع البعثة وتمنى للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.