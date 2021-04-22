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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٢٧ أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إدارة الوقت والاجتماعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر ابريل 2021، التي تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتهدف البرامج والدورات التدريبية، إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول كيفية إدارة الوقت والاجتماعات بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٧ و ٢٨ ابريل ٢٠٢١ .

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر، أنه قد استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لجنة من المجلس الأعلى للجامعات للنظر في اعتماد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بالجامعة، تمهيداً لبدء الدراسة بها فى العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

تكونت اللجنة من الدكتور محمد شعيرة رئيس لجنة الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، واللواء الدكتور إيهاب حنفي رئيس لجنة القطاع الهندسي، والعقيد محمد أبو الدهب من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور سيد العربي عضو اللجنة القانونية، و الدكتور عبد الله كامل عضو لجنة القطاع.

جامعة حلوان المنصات التعليمية الالكترونية الدورات التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل اخبار التعليم

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