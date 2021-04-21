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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. بيان عاجل من الشرطة السعودية لمخالفي الحجر الصحي

السعودية
السعودية

نجحت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، فى ضبط 4 أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وافاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، حسين القحطاني، في بيان عاجل له أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحق مخالفي الاجراءات الاحترازية الخاصة  بكورونا .

وأشار القحطاني الي انه تمت إحالت الجميع إلى فرع النيابة العامة.

ويشار الي ان  لائحة الأحكام والعقوبات المقررة تنص على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي الخاصة بكورونا ، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

فيروس كورونا المدينة المنورة الشرطة السعودية الحجر الصحي العزل

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