اقتصاد السعودية| فرص استثمارية بغرفة المدينة المنورة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, وعبر منصة استثمارات المدينة, عن فرص استثمارية متاحة للمشاركة من قبل القطاع الخاص, للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.



وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة, كلية ومدرسة ومستشفاً أهلية, تقدر مساحة الكلية ب 100000 متر مربع ,على طريق زيد بن الخطاب بأبيار الماشي, فيما تقدر مساحة المدرسة 19966,45متراً مربعاً على طريق خالد بن يزيد بن حارثة, وتقدر مساحة المستشفى 14382,78 متر مربع, بالإضافة لإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات مبردة بمساحة تقدر ب 50398.09متر مربع.