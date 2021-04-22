عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الخميس

صدى البلد

شهدت أسعار الدولار  والعملات الأجنبية اليوم الخميس 22-4-2021 تباينا طفيفا على مستوى البنوك العاملة في مصر، 

ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة 

سجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك عودة وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

محافظ القاهرة: سيارتان تكنولوجيتان بحيي مصر الجديدة والنزهة لتقديم الخدمات الالكترونية

سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل الدولار إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس

سجل سعر اليورو الأوروبي 18.84  جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفي بنك التعمير والإسكان 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.67 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.68 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل الجنية الإسترليني 21.84 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع، وكريدي أجريكول 21.59 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 21.59 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري استقرارا نسبيا، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، واليورو 18.73 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، الدولار الكندي 12.37 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع، والدولار الإسترليني 12 جنيها و12.15 جنيه للبيع.

وسجل الين الياباني 14.42 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17 جنيها للشراء و17.16 جنيه للبيع، والكرونا السويدية 1.84 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس عر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات العربية

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد القصف السوري الأخير

شاهد .. سيارة هجينة جديدة من سيلك فاو بقوة خارقة

وسائل إعلام: بايدن يعتزم الاعتراف رسميًا بمذابح الأرمن

مندوب ليبيا الأممي: نسعى لبحث نزع سلاح المرتزقة قبل مغادرتهم ليبيا

"الدفاع اليمنية" تثمن مواقف السعودية الداعمة لليمن وجيشه

جوارديولا: مانشستر سيتي قريب جدًا من الفوز بالدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ