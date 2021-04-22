سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الخميس

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 22-4-2021 تباينا طفيفا على مستوى البنوك العاملة في مصر،

ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك عودة وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل الدولار إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس

سجل سعر اليورو الأوروبي 18.84 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفي بنك التعمير والإسكان 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.67 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.68 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنية الإسترليني 21.84 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع، وكريدي أجريكول 21.59 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 21.59 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري استقرارا نسبيا، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، واليورو 18.73 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، الدولار الكندي 12.37 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع، والدولار الإسترليني 12 جنيها و12.15 جنيه للبيع.

وسجل الين الياباني 14.42 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17 جنيها للشراء و17.16 جنيه للبيع، والكرونا السويدية 1.84 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع.