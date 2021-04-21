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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة لعائشة الرشيد: الكويتيون في قلب الشعب المصري والعلاقات بيننا راسخة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد وذلك بمقر الوزارة .


وأعربت "مكرم"، غن فخرها واعتزازها بالعلاقات الراسخة التي تربط الشعبين المصري والكويتي، مؤكدة أن العلاقات المصرية الكويتية هى علاقات راسخة لا تقف فقط عند العلاقات الرسمية بل تصل لحد النسب والدم ، مؤكدة في الوقت ذاته أن الكويت وشعبها في قلب مصر والمصريين ، مثلما مصر في قلب الكويت والكويتيين.

وأشادت "الوزيرة نبيلة مكرم"، بالمواقف الوطنية الشجاعة والمخلصة للإعلامية عائشة الرشيد تجاه بلدها وتجاه مصر والتي تعكس المحبة الصادقة النابعة من القلب، مشيدة في الوقت ذاته بما تحظى به المرأة الكويتية من دعم كبير دفع بتمكينها لأعلى المستويات.


ووجهت "وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، التهنئة للشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنية للجميع دوام التقدم والازدهار .


من جانبها عبرت الإعلامية الكويتية عاشة الرشيد، عن سعادتها بلقاء الوزيرة نبيلة مكرم مثمنة الجهود الواسعة التي تبذلها من أجل خدمة أبناء الشعب المصري في الخارج ، مشيدة بالمبادرات التي أطلقتها مؤخراً من وقت لأخر والتي لاقت صدى واسعاً في الخارج وكان لها بالغ الأثر في التفاعل الكبير مع المصريين في الخارج .

وقالت "الرشيد"، إنه إذا كان للتواضع والخلق الرفيع والرقي عنواناً فإنها "الوزيرة نبيلة مكرم"، معربة عن سعادتها باللقاء الذي غلفته عبارات المحبة والود مثمنة أيضاً تقديرها العالي  للشعب الكويتي وحبها له .


وأكدت"الرشيد"، أن الوزيرة نبيلة مكرم نموذجا رائداً ومثالا ناجحا يبرهن نجاح تمكين المرأة المصرية في المناصب القيادية ويؤكد على ثقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قدرات المرأة المصرية التي تشهد عصرا ذهبيا في عهده.

عائشة الرشيد وزيرة الهجرة مصر نبيلة مكرم الكويت

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