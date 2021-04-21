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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير جناح مستشفى السلام البحري

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في تطوير الجناح البحري بمستشفي السلام وذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس ادارة هيئة الرعاية الصحية والدكتور هاني راشد نائب الرئيس واستشاري المشروع والشركات المنفذة.

وأكد المحافظ علي أهمية المستشفي باعتباره يقدم الخدمة الي قطاع كبير من أبناء المحافظة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تتم بالجناح البحري وتكثيف الجهود علي مدار اليوم لانجازها في اقرب وقت

واضاف بأن المحافظة تشهد طفرة صحية في الوقت الحالي لا سيما مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وما تابعه من تطوير للمستشفيات والوحدات الصحية.

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام ممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق. 

 

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور احمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية مستشفي السلام وتابعا الأعمال الجارية بالجناح البحري وقرب الانتهاء من تطويره.  


وشملت الجولة التفقدية بمستشفي السلام  المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العنايات المركزة للكبار والأطفال ولحديثي الولادة)، كما تضم المستشفى أقسام الباطنة والقلب، الأوعية الدموية، الأطفال، العمليات، الجراحة العامة والمناظير، العظام والقلب والصدر، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأشعات، والمعامل والتحاليل)، لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة الآمنة للمواطنين.

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