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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جامعة طنطا ضمن أفضل
جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تحقيق أهداف التنمية

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس،  إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العالمية المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام الثالث على التوالي طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني.

أوضح الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة جاءت في الترتيب (401-600) عالميًا بين 1115 جامعة مشاركة في التصنيف، مشيرا إلى أن الجامعة حافظت على ترتيبها رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة عن العام السابق بما يقرب من 350 جامعة، كما تقدمت الجامعة للترتيب الرابع على المستوى المحلي.

وأضاف أن الجامعة جاءت فى الترتيب 101-200 عالميًا بمعايير التنمية المستدامة في " الطاقة النظيفة " و" مسئولية الاستهلاك والإنتاج "، كما حققت المركز 201-300 عالميا في "الصناعة والابتكار"، والترتيب  301-400 في معياري "القضاء على الجوع " و "المدن والمجتمعات المستدامة"، وفي معايير "الصحة الجيدة" و"السلام والعدل والمؤسسات القوية"و "الشراكات" جاءت الجامعة في الترتيب 401-600.

وأكد د. محمود ذكى،  أن الجامعة وضعت استراتيجية متقدمة للنهوض بدور ها  في التصنيفات المختلفة بما يتوافق مع خطة الجامعة للتحول الرقمي .

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