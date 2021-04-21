باجتماع "الأوقاف الإنجيلية"|أندريه زكي: أقدم التحية لـ الرئيس السيسي لتحقيقه حلم دولة المواطنة

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية، بمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة.

وقال زكي في كلمته ببداية الاجتماع: "أود أن أعرب عن خالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما يقوم به من مجهودات وقرارات تدعم قيم العيش المشترك، وتحقق حلم دولة المواطنة على أرض الواقع".

ويأتي الاجتماع الأول لهيئة أوقاف الإنجيلية بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر لمدة أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

وبحسب القانون، يتم وضع لائحة داخليه للهيئة تنظم عملها في أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها، كما تنتخب الهيئة وكيلًا وأمين سر لها، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية للهيئة لتباشر عملها. ويهدف إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر إلى إدارة كافة الأمور الخاصة بالأوقاف التابعة للطائفة الإنجيلية.

حضر الاجتماع الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس اسطفانوس زكي، سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة.

نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلي، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ فاروق الظابط، ممثل كنائس الإخوة، والمستشار بطرس دانيال، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، وممثل عن مجمع نهضة القداسة، والأستاذ ماجد أديب، عضو مجلس النواب السابق، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

من ناحية أخرى، طالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على صحة الجميع.

وقال البابا تواضروس الثاني -خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية بدون حضور شعبي- إنه يمكن للكنائس إقامة أكثر من قداس خلال المناسبات الكنسية المقبلة بحيث أن تكون سعة الكنيسة تضم ٢٥% فقط من مساحتها، وأنه يمكن للشخص أن يشارك في مناسبة واحدة فقط حتى يترك الفرصة لغيره من أجل المشاركة ونوال البركة.

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