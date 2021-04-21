بعد تصدرها التريند.. أجرأ اطلالات ياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس؛ تريند مؤشر موقع جوجل .

وتتميز الفنانة ياسمين رئيس؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالى.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن أبرز الصعوبات التى واجهتها خلال تصوير مسلسل ملوك الجدعنة في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت ياسمين رئيس في تصريحات لـ صدى البلد: "الصعوبات في دور فاتن كانت تتمثل في تقديم شخصية تختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية، لكن الغريب أنه عندما تعمقت في الشخصية وتمثيلها وجدت أن جزء منها يشبهني، إلى جانب أن مسلسل ملوك الجدعنة يستهدف قطاعا عريضا من الجمهور، لذلك كان ضروريًا أن يشعر المشاهدين أنني تربيت في حارة شعبية".



وعن أجواء التصوير في بيروت، قالت ياسمين رئيس: “الأمور سارت بشكل جيد والمنتج صادق الصباح من المنتجين المحترمين الذين يلتزمون بوعودهم، وتأثرنا بالفعل في بعض الأوقات بالوضع في لبنان من مظاهرات وغيرها، ولكن يارب لبنان الحبيب يرجع أقوى وأجمل”.



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يعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



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