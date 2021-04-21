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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد السقا يتصدر تويتر والجمهور عنه: أحسن ممثل في مصر

صدى البلد

تصدر هاشتاج أحمد السقا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل “نسل الاغراب”، وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن اتقانه الدور بحرفية شديدة.

وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية حول قصة المسلسل، وأداء الأبطال وخصوصا أحمد السقا وأمير كرارة.

ومن أبرز التغريدات: 

  • بغض النظر عن حلاوة القصة بس بجد في قمة الاستمتاع بالأداء العالي للمتمكن أحمد السقا
  • أداء فوق الوصف يا #أحمد_السقا 
  • أحسن ممثل في مصر

 

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد،وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

و ينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

 

احمد السقا نسل الأغراب قصة مسلسل نسل الأغراب تويتر أمير كرارة تفاعل الجمهور

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