أكلة مغربية.. طريقة عمل "الزعلوك" المسقعة المشوية

إذا كنتي تودين تقديم اكلات جديدة علي سفرتك وغير معتادة نقدم لكي اليوم اكلة مغربية وتسمي (الزعلوك) وهي عبارة عن مسقعة مشوية



المكونات :



كيلو باذنجان

حبة بصل مفروم

فصوص ثوم

ملعقة معجون طماطم

حبتين طماطم

ملعقة ملح

وملعقة من كل من :

كمون وكزبرة وفلفل احمر

نص حزمة بقدونس

ليمون



الطريقة:



نشوي الباذنجان على النار وبعدين نقشره ونطلع اللي جواه

نقلي البصل والثوم وطماطم والملح والبهارات ونسيبه 7 دقايق لحد ما يتسبك

بعدها نضيف الباذنجان والبقدونس وعصرة ليمون ونتركه عشر دقايق

يقدم مع الخبز وبالهناء والشفاء

ويمكن أن تقدمي هذه الاكلة مع الخبز البيتي أو الشامي علي سفرتك في رمضان