الفنان الحقيقي مابيكرهش ومابيغيرش..مدحت العدل يتحدث عن زملاء العمل

قال السيناريست مدحت العدل، إنه لم يحدث بينه وبين الفنانة زينة أية مشاكل، موضحا : في الشغل كانت جدعة وملتزمة وبيننا ود واحترام".



وفيما يخص محمد فؤاد، أوضح أنه يعيب عليه اختفاءه من الساحة الفنية، قائلا:" أنت نجم والناس بتحبك..لازم تحافظ على جسمك وروحك أنت مطرب عظيم".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان خالد النبوي ممثل كبير وصديق مخلص له، لافتا إلى أن الفنان عمرو سعد حتى الآن لم يأخذ حقه في التمثيل.



وأشار إلى أنه كان يتمنى أن ينتج ويلحن أغنية “6 الصبح” للمطرب حسين الجاسمي، مشدد على أن الفنان الحقيقي مابيكرهش ومابيغيرش ".





