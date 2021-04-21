عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة وسلامة الغذاء : تطبيق قانون الزراعة العضوية يفتح أسواق أوربا

صدى البلد

يؤدى قانون الزراعة العضوية إلي إحداث نوع من التوازن البيئي والحفاظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية، وتهدف مواد القانون إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا على التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة.

و أكد مهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين ، أن الزراعة العضوية هى الزراعة القائمة على نظام بيئى بعيدا عن استخدام المبيدات والكيماويات، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية والتى يتم استخراجها من المخلفات النباتية والحيوانية واستخدام الطرق الزراعية التى يمكن من خلالها تثبيت النيتروجين فى التربة.
 

و كشف "البدرى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، عن الهدف من الزراعة العضوية وهو إنتاج غذاء آمن محليا للمواطن المصري ولزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة من الخضراوات والفاكهة بفتح اسواق اوربية جديدة .
 

وأكد "الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين " أن الزراعة العضوية على رأس اهتمامات القيادة السياسية ، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما علي تطوير الزراعة وانتاج محاصيل آمنة للمواطنين.
 

وأوضح أن الزراعة العضوية تعد خطوة مهمة لإنتاج منتج زراعى أمن من المبيدات والأسمدة التقليدية خاصة بعد اصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

 

ولفت إلي أن قانون الزراعة العضوية يهدف  إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية لذا فتحت مصر لأول مرة أسواقا للمنتجات الزراعية باليابان .
 

الزراعة السيسي صادرات مصر المحاصيل الزراعية المبيدات قانون الزراعة العضوية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. فساتين جريئة لـ إلهام شاهين عرضتها للانتقاد

عقب محادثات فيينا.. أمريكا تعلن اعتزامها رفع عقوبات عن إيران

صحة وسلامة الغذاء : تطبيق قانون الزراعة العضوية يفتح أسواق أوربا

سموحة يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

لمواجهة أي تداعيات من تشاد| ليبيا ترسل 3 ألوية وسربا من الطائرات للسودان

أفشة يهدر فرصة الهدف الأول أمام سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

بسبب كورونا.. بيان عاجل من الشرطة السعودية لمخالفي الحجر الصحي

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ