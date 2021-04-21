صحة وسلامة الغذاء : تطبيق قانون الزراعة العضوية يفتح أسواق أوربا

يؤدى قانون الزراعة العضوية إلي إحداث نوع من التوازن البيئي والحفاظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية، وتهدف مواد القانون إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا على التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة.

و أكد مهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين ، أن الزراعة العضوية هى الزراعة القائمة على نظام بيئى بعيدا عن استخدام المبيدات والكيماويات، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية والتى يتم استخراجها من المخلفات النباتية والحيوانية واستخدام الطرق الزراعية التى يمكن من خلالها تثبيت النيتروجين فى التربة.



و كشف "البدرى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، عن الهدف من الزراعة العضوية وهو إنتاج غذاء آمن محليا للمواطن المصري ولزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة من الخضراوات والفاكهة بفتح اسواق اوربية جديدة .



وأكد "الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين " أن الزراعة العضوية على رأس اهتمامات القيادة السياسية ، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما علي تطوير الزراعة وانتاج محاصيل آمنة للمواطنين.



وأوضح أن الزراعة العضوية تعد خطوة مهمة لإنتاج منتج زراعى أمن من المبيدات والأسمدة التقليدية خاصة بعد اصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

ولفت إلي أن قانون الزراعة العضوية يهدف إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية لذا فتحت مصر لأول مرة أسواقا للمنتجات الزراعية باليابان .

