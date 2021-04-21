الجماهير تدعم الأهلي أمام سموحة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_الغالي دعما للنادي الأهلي أمام سموحة في المباراة التي تقام الان على ملعب "الأهلي we السلام " في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يارب ياعالى أنصر الأهلى الغالى" و "‏‎أنتم لاعبين مميزين ونريد منكم الهدوء والتركيز وأن تكونوا قدوة وموجهين ومحفزين للاعبي الأهلي الصغار في السن لا نريد منكم أخطاء أخرى أنتم تمثلون شعار الأهلي الغالي".



وقال آخرون "‏‎#خبطات يارب يا عالي أنصر الأهلي الغالي على سموحة اليوم .. قولوا يارب .. يارب يارب يارب" و "‏الاهلي الغالي انت الحب و يا رب دائمآ تفوز و تريحنا".

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهدت التشكيلة الرئيسية عودة محمد الشناوي لحراسة المرمي بعد أن تغيب أمام الزمالك بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما شهدت التشكيلة وجود محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه اكرم توفيق وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا