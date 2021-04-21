شريف عبدالفضيل: أهلي ٢٠٠٣ يقدم مباريات ممميزة.. ونسعى للفوز ببطولة الجمهورية

أكد شريف عبدالفضيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، أن نتائج الفريق في المباريات الأخيرة كانت مميزة للغاية، وقفزت به إلى وصافة الترتيب، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب بطولة الجمهورية.



ونجح فريق ٢٠٠٣بالأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه خلال آخر مباراتين على التوالي، على حساب طلائع الجيش ٥ - ١، ووادي دجلة٤ - ١، ليرفع رصيده إلى ١٨ نقطة، ويحتل وصافة الترتيب.



وقال عبد الفضيل إنه يكمل عمل المدير الفني السابق للفريق محمد شرف، الذي اجتهد كثيراً مع الفريق، مؤكداً أن الأداء أصبح مميزاً بشكل واضح، ونجح اللاعبون خلال المباريات الأخيرة في تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تدربوا عليها بنجاح وسجلوا منها أهدافاً.



وأوضح عبدالفضيل أنه ركز خلال التدريبات على إنهاء الهجمات بشكل جيد وعدم إضاعة الفرص السهلة، وهو ما نتج عنه تسجيل ٩ أهداف خلال مباراتين فقط.



وأبدى مدرب أهلي٢٠٠٣ سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول أداء الفريق المميز في الفترة الأخيرة، سواء من مسئولي القطاع أو أولياء أمور اللاعبين، أو حتى من مدربي الفرق المنافسة، مؤكداً أنه سيعمل باستمرار على تطوير مستوى الفريق وتحسين أداء اللاعبين.



وأشار شريف عبد الفضيل إلى أن خوض المباريات في المساء خلال شهر رمضان المبارك منح اللاعبين أريحية كبيرة، وجعلهم يقدمون مستويات جيدة، ملمحاً إلى أفضلية إقامة المباريات في الفترة المسائية.