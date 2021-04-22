الري : مشروع تأهيل الترع أحد اهم محاور تطوير الريف المصري

قال المهندس محمد غانم المتحدث بأسم وزارة الري أنه قبل مشروع تأهيل وتبطين الترع كنا نواجه سلوكيات خاطئة من المواطنين بالترع من إلقاء القمامة والحيوانات النافقة مما كان يسبب تلوث كبير بمناطق الترع.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان عملية تطوير الريف المصري أحد محاورها الهامة هي تطوير الري ومشروع تأهيل وتطوير الترع .

وتابع المتحدث بأسم وزارة الري أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

وأشار غانم إلى ان المشروع سيكون بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه.