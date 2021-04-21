عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صعب يكون في حد زيه .. شريف منير: صلاح جاهين خرَّج أجيالا من تحت يديه

شريف منير
شريف منير

قال الفنان شريف منير، تعليقا على الذكرى الـ 35 لـ رحيل الشاعر صلاح جاهين، إن صلاح جاهين كان يتسم بالوطنية والانتماء.

 

وأضاف شريف منير في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "صلاح جاهين كان مؤثرا في مصر، وقدم أعمالا فنية كثيرة مؤثرة في أجيال".

 

وتابع شريف منير :" صلاح جاهين الإنسان خرج من تحت يده أجيال كثيرة، منهم الراحلين فاروق الفيشاوي وأحمد زكي وسعاد حسني".

 

وأكمل شريف منير: "شرف كبير لي بأنني خرجت من تحت يد صلاح جاهين، وأنا معرفش إني بعرف أمثِّل، ولكن صلاح جاهين قالي أنت هتبقى ممثل كويس جدا".

 

واستطرد شريف منير: "رأيت أحمد زكي وطريقة تعامله مع صلاح جاهين، وصلاح جاهين جابلي درامز مع بداية نجاحي؛ لأنه كان مؤمن بي بشكل كبير، وكان محبا للفن، وصرف عليا سنة كاملة في فترة دراستي في الطفولة، وصعب يكون في حد زيه مرة أخرى".

صلاح جاهين شريف منير التاسعة اخبار التوك شو اخبار الفن

ترشيحاتنا

إيران تعترف بأنشطتها الخبيثة في اليمن ودعم "الحوثي" الإرهابية

موجعة ومبكية|أحمد موسى متأثرًا من حلقة الاختيار 2 اليوم.. فيديو

جولات وزير الخارجية الإفريقية | أستاذ علاقات دولية يكشف الأهداف المصرية المرجوة

إنتر يتعادل مع سبيزيا 1-1 في الدوري الإيطالي

اعتداء على فنيين بـ وزارة الري في إزالة مواسير صرف بـ ترعة..تفاصيل

بشرة خير | تاج الدين : لدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا محلياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

إصابة نجم الأهلي وخروجه من مباراة سموحة

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ