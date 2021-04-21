صعب يكون في حد زيه .. شريف منير: صلاح جاهين خرَّج أجيالا من تحت يديه

قال الفنان شريف منير، تعليقا على الذكرى الـ 35 لـ رحيل الشاعر صلاح جاهين، إن صلاح جاهين كان يتسم بالوطنية والانتماء.

وأضاف شريف منير في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "صلاح جاهين كان مؤثرا في مصر، وقدم أعمالا فنية كثيرة مؤثرة في أجيال".

وتابع شريف منير :" صلاح جاهين الإنسان خرج من تحت يده أجيال كثيرة، منهم الراحلين فاروق الفيشاوي وأحمد زكي وسعاد حسني".

وأكمل شريف منير: "شرف كبير لي بأنني خرجت من تحت يد صلاح جاهين، وأنا معرفش إني بعرف أمثِّل، ولكن صلاح جاهين قالي أنت هتبقى ممثل كويس جدا".

واستطرد شريف منير: "رأيت أحمد زكي وطريقة تعامله مع صلاح جاهين، وصلاح جاهين جابلي درامز مع بداية نجاحي؛ لأنه كان مؤمن بي بشكل كبير، وكان محبا للفن، وصرف عليا سنة كاملة في فترة دراستي في الطفولة، وصعب يكون في حد زيه مرة أخرى".