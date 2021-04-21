البرلمان يناقش بيانات المالية والتخطيط والبوابة المصرية للعمرة.. الأحد

يعقد مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل و يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.



و يشهد يوم الاحد مناقشة البيان المالي للسيد الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

و يشهد يوم الاحد ايضا مناقشة بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.



كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.