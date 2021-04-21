"اللمبي" عذبها حتى الموت.. النيابة ترسل فيديو كلبة المريوطية لـ"المساعدات الفنية"

تواصل نيابة الهرم الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق، مع عامل في جراج؛ لاتهامه بقتل “كلبة”، نتيجة لتعذيبه لها؛ بسبب شربها للماءً من "جردل" مياه خاص بعمله.



وأمرت النيابة، إرسال مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة، إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لفحصه، وبيان محتواه.



وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا، من مسئول جمعية خاصة برعاية الحيوانات، اتهم فيه عاملًا في جراج بمنطقة المريوطية، بقتل كلبة، بالاعتداء عليها بآلة حادة.



وذكر مقدم البلاغ، أن المتهم، ارتكب الواقعة؛ بسبب شرب الكلبة للماء من "جردل" خاص بعمله في الجراج، وقدم صورًا للمتهم، وفيديو للكلبة بعد الاعتداء عليها وقتلها.



وتبين أن الكلبة شربت من جردل مياه داخل الجراج الذي يعمل به المتهم، وحينما شاهدها؛ تربص لها وأحضر قطعة حديدية، وضربها على رأسها؛ حتى فارقت الحياة.



كما بينت التحريات، صحة الواقعة، وبالانتقال لمكان الحادث؛ تم القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "م" وشهرته "اللمبي"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ؛ أقر بصحتها.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق؛ فأصدرت قراراها المتقدم.