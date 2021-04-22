أيمن حمزة: الرئيس أكد منذ توليه الحكم أن الكهرباء والطاقة أمن قومي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الكهرباء من أول يوم توليه رئاسة مصر وأكد على أن الطاقة والكهرباء أمن قومى.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قطاع الكهرباء الآن تنمو فيه مصر وتخطو خطوات جيدة مشيرا إلى أن هناك احتياطيا محترما يتخطى 35% وأيضا هناك تطوير بشبكات نقل الكهرباء.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن عمليات التفجير التي كانت تحدث بسيناء كانت تؤثر بشكل كبير على شبكات نقل الكهرباء.

وأشار حمزة إلى أن القوات المسلحة تقوم بمجهودات كبيرة في سيناء مؤكدا أنه يتم العمل من أجل التنمية فى سيناء، وتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه كخطة إستثمارية وطموحة.



