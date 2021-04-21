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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بقرار جمهوري.. تعيين ممدوح مهدي نائبًا لـ رئيس جامعة حلوان

الدكتور ممدوح مهدي
الدكتور ممدوح مهدي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.


جاء من ضمن القرارات الجمهورية، تعيين الدكتور ممدوح محمود مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

الدكتور ممدوح مهدي يشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ومدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية فى جامعه حلوان، مستشار رئيس جامعه حلوان للشئون الطبية.

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وشغل مهدي أيضا منصب أول عميد لكلية الطب بجامعة حلوان حينما صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كلية الطب عام 2016، كما أنه قد شغل أيضا فى فترة سابقة منصب عميداً لكلية التمرض بجامعة حلوان، أستاذ الباطنة وامراض الكلى بجامعة عين شمس .

 

حصل الدكتور ممدوح مهدي، على الدكتوراة فى الباطنة العامة من جامعة عين شمس، حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥ .


وجاءت التعيينات وفق القرارات الجمهورية على النحو التالي:


• د. أحمد محمد بيومي رئيسًا لجامعة السادات.

• د. ممدوح محمود مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. نادية محمد طه عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.

• د. عبد الفتاح عبد النبي هليل عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.

• د. أشرف ماهر محمود عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا.

• د .ناهد فكري حسن خضر عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.

• د .محمود عبد الشافي إبراهيم الشيخ عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.

• د. ياسر لطفي عبد النبي عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.

 

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