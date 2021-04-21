مسلسل الاختيار 2 الحلقة التاسعة.. استشهاد الضابط محمد مبروك وخيانة محمد عويس

قامت قناة ONE الفضائية، بعرض تاسع حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص احداث الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2

بدأت أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، بترصد العناصر الإرهابية للضابط محمد مبروك (إياد نصار) واتباع خطواته حتى في المسجد الذي ذهب إليه مع إبنه لاداء الصلاة، في الوقت الذي يقوم فيه الضابط الخائن محمد عويس (احمد شاكر عبد اللطيف) بإمداد جماعة الإخوان بالمعلومات حول خط سير «مبروك».

يتلقى محمد عويس رشاوي من جماعة الإخوان، لامدادهم بمعلومات عن زملاءه الضباط ليتمكن الإرهابيين من قتلهم، في الوقت الذي تقوم فيه إحدى الفتيات (سهر الصايغ) بالابلاغ عن شقيقها المنتمي لإحدى الجماعات التكفيرية قبل سفره إلى ليبيا وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

يقوم الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) بوعد هذه الفتاة بعدم إفشاء سرها، والحفاظ على امن اسرتها، بينما يتوجه الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) لقراءة الفاتحة مع اهل حبيبته عالية (اسماء ابو اليزيد).

ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

وعرض صناع مسلسل الاختيار، مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاد والدها، والتي انهارت بالبكاء الشديد ووصفت القتلة بالسفلة ومعدومي الضمير، واعقبها اغنية الكينج محمد منير، يهديها لمصر وشهدائها.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.